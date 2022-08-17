Batman’ın Sason ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde kadına şiddetle mücadele ve farkındalık oluşturma eğitimi verildi.

Batman’ın Sason ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde kadına şiddetle mücadele ve farkındalık oluşturma eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimlerinin Verilmesi’’ ve ‘’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı’’ dahilinde, (Kadına El Kalkamaz) anlayışı çerçevesinde, Sason ilçesinde Jandarma Komutanlığı koordinesinde görevini ifa eden Güvenlik Korucularına yönelik 8 hafta boyunca temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimi verildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitiminde, Sason İlçe Jandarma Komutanlığında güvenlik korucuları Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gülşen Erdem, güvenlik korucularının görevleri ile ilgili adli ve idari boyutu hakkında bilgi verirken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Personeli Psikolojik Danışman Dilan Yargı, Sosyal Hizmet Uzmanı Halime Şahin ve Psikolog Veysel Ergenç, sosyal ve psikolojik etkileri hakkında bilgi verdi. Eğitimde İlçe müftülüğüne bağlı vaizlerde kadına şiddetin dini boyutu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.