Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediyesi ve güvenlik korucuları tarafından oluşturulan arama kurtarma ekipleri, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremde yıkılan bölgelerde aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediyesi ve güvenlik korucuları tarafından oluşturulan arama kurtarma ekipleri, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremde yıkılan bölgelerde aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Şenoba Belde Belediyesi arama kurtarma ekipleri ve Şenobalı 300’e yakın güvenlik korucusu, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve milyonlarca kişiyi etkileyen depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, yaşanan depremin 6. gününde Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan vatandaşları çıkarmaya devam ediyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediyesi arama kurtarma ekiplerinde yer alan güvenlik korucusu Faik Babat, “Şenoba Belde Belediyesi arama kurtarma ekipleri ve Şenobalı 300’e yakın güvenlik korucusu olarak Nurdağı bölgesine geldik. Bir çok binanın enkazından yaralı vatandaşlarımızı çıkardık” dedi.