BİTLİS (İHA) – Bitlis’teki güvenlik korucuları, Cumhuriyet’in 100. yılını 2 bin 800 rakımdaki Nemrut Kalderası zirvesinde kutladı.

Tatvan ilçesinde bir araya gelen 50 güvenlik korucusu, ellerinde Türk bayrağıyla Nemrut Kalderası’nın 2 bin 800 rakımlı zirvesine yürüyüş düzenledi. Doğa yürüyüşünü tamamlayan güvenlik korucuları, Nemrut Dağı zirvesinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına afiş açtı. “Yeryüzü Cenneti” olarak adlandırılan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde ‘Mükemmeliyet Ödülü’ alan 2 bin 800 rakımlı Nemrut Kalderası’nda 10 kilometre yürüyen güvenlik korucuları, Nemrut Krater Gölü kıyısında da hilal koreografisi oluşturdu.