Aksaray’da bir iş yerinden 4 televizyonla birlikte çeşitli elektronik malzemeler çalan hırsızlık şüphelisi önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, Bahçeli Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak hırsızın izini sürdü. Hırsızlık şüphelisinin önce kimliğini, sonra da adresini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla şüpheli R.S.’yi (34) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.