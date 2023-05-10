Güvenlik kameralarındaki minimum kayıt süresiyle ilgili bilgiler veren Eskişehirli bilişimci, “3 günlük ya da 1 haftalık kayıt süreleri son derece yetersizdir” dedi.

Kamera kayıtlarının saklanması bazı durumlarda büyük rol oynayabiliyor. Eski kayıtlar pek çok olayın aydınlığa kavuşması noktasında işe yarayabilirken, bu noktada kamera kayıt süreleri son derece önem taşıyor. Yaygın olarak kullanılan kamera sistemlerinde görüntülerin 7 ile 30 gün arasında saklandığı bilinirken, Eskişehirli bilişimci bu sürenin 15 günün altında olmaması gerektiğini söyledi. Güvenlik kamerası sistemleriyle uğraşan Yüksel Gazi Yumlu, vatandaşlara ideal kayıt süresiyle ilgili tavsiyeler verdi. Kamera kayıtlarının ne kadar uzun süre saklanırsa o kadar iyi olacağına dikkat çeken Yumlu, 3 günlük kamera süresi olan işletmelerde, yaşanacak bir hırsızlık olaylarının 4’üncü gün fark edilmesi halinde görüntülerin silinmiş olacağını aktardı.

“Güvenlik kameralarında minimum kayıt süresi ise 15 gündür”

Bilişimci Yüksel Gazi Yumlu, güvenlik kameralarında ortalama kayıt süresinin 28 gün olduğunu ifade etti. Düşük kayıt sürelerini tercih eden vatandaşların görüntülere ihtiyacı olduğu zaman genellikle görüntülere erişemediklerini belirten Yumlu, “Güvenlik kameralarında ortalama kayıt süresi 28 gündür. Sistemler 1 aya göre kurulur ve kayıt süresine göre depolama diski takılır. Minimum kayıt süresi ise 15 gündür, çünkü bir olay olabilir ve olaydan 1 hafta sonra sizden kayıt istenebilir ya da görüntülere tekrardan ihtiyaç duyabilirsiniz. Dolasıyla 15-20 gün boyunca görüntüler depolama alanında durmalı. 3 gün ya da 1 hafta olmasının sıkıntısı ise kayıt görüntüsünü almak istediğiniz zaman süresi geçmiş olabiliyor. Bunun vatandaşın kendisine ve çevresine faydası yok. İşletmenizin kasasında bir açık olduğunu fark ettiğiniz zaman kasayı gören kameralarınız varsa bunu izleyip bakabilirsiniz. Kamera süreniz 3 gün ise ve siz de bu durumu 4’üncü gün fark ettiyseniz elinizdeki görüntü yanar. Hırsızlarda da şöyle bir durum olur, kimse direkt olarak kafasına göre bir yere girmez. İlk olarak inceler, detaylıca bakar ve ondan sonra eylemi gerçekleştirir. Eğer ki çalarken görüntü alamadığınız bir durum olursa belki adamı incelerken yakalarsınız” dedi.

“4 kameralı, 720p çözünürlüklü ve 30 gün kayıt süreli bir sistem için 1 TB (bin GB) disk yeterlidir”

İdeal kamera sistemleriyle ilgili bilgiler de paylaşan Yumlu, “3 günlük ya da 1 haftalık kayıt süreleri son derece yetersizdir. 4 kameralı, 720p çözünürlüklü ve 30 gün kayıt süreli bir sistem için 1 TB (bin GB) disk yeterlidir, fazla bile gelebilir. Şu an 7/24 çalışan 1 TB disk fiyatları 700 ile bin lira arasında değişiyor. Biz kurulumları kendimiz yapıyoruz, 3 günlük ve 1 haftalık kayıt sürelerini önermemekten öte, müşterilere böyle bir seçenek sunmuyoruz. Minimum 15-20 gün olması gerektiğini ve bunun altında olmasının hem müşteriye hem de bize sıkıntı oluşturacağını biliyoruz” şeklinde konuştu.