Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Başkanı Ömer Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin çözümünü beklediği bir sorun olduğunu belirterek, "Özel güvenlik görevlilerinin 5188 sayılı Kanunu’nun 10’uncu maddesinde özel güvenlik görevlilerinde aranacak olan şartlarda güvenlik görevlileri 1 yıl üzeri ceza aldığı zaman bize valilik ve İçişleri Bakanlığı tarafından verilen çalışma iznimiz olan kimlik kartımız iptal ediliyor" dedi.

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Başkanı Ömer Çağırıcı, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası çerçevesinde Ankara’da bir otelde basın açıklaması yaptı. Çağırıcı, Türkiye’de aktif olarak 350 bin özel güvenlik görevlisinin görev yaptığını belirterek, “Yaklaşık 932 bin sertifikalı güvenlik görevlisi var. Sınavdan başarılı olmuş, İçişleri Bakanlığı ve valilikler aracılığıyla sertifikalar verilmiş sayıdır. 762 bin de özel güvenlik kimlik kartına sahip olmuş, bütün soruşturmalarını geçirmiş, valilik tarafından kendisine özel güvenlik çalışma izni kimlik kartı verilmiş sayı var. 350 bin aktif çalışan, kamuda ve özel sektörde görev yapıyor. Özel güvenlik görevlileri ülkemizde 100 bin noktada görev yapıyor. 49 bin de kadın, emekçi özel güvenlik görevlimiz var. Bugüne baktığımızda kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapıyoruz ama kamu güvenliğine en büyük katkıyı özel güvenlik görevlileri sunuyor. Görevliler beşikten mezara insan hayatının tüm evresinde görev yapan tek meslek grubudur” diye konuştu.

“1 yıl üzeri ceza aldığı zaman bize valilik ve İçişleri Bakanlığı tarafından verilen çalışma iznimiz olan kimlik kartımız iptal ediliyor”

Bütün çalışmalarını ortak olarak İçişleri Bakanlığıyla yürüttüklerini ifade eden Çağırıcı, “350 bin özel güvenlik görevlisinin beklediği bir sorun var. Özel güvenlik görevlilerinin 5188 sayılı Kanunu’nun 10’uncu maddesinde özel güvenlik görevlilerinde aranacak olan şartlarda güvenlik görevlileri 1 yıl üzeri ceza aldığı zaman bize valilik ve İçişleri Bakanlığı tarafından verilen çalışma iznimiz olan kimlik kartımız iptal ediliyor. Yasa gereği ‘hükmün açıklanmasının geriye bırakılması (HAGB)’ diye bir kavram var. Bu 2 yıl altında ceza alanlara ‘HAGB’ veriliyor. Özel güvenlik görevlileri HAGB kapsamında ceza alsa dahi bizim kimlik kartımız iptal oluyor. Bununla ilgili sendikamız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı ile beraber 7-8 toplantı yaptı. Meclis kapanmadan önce İçişleri Bakanlığımız aracılığıyla İçişleri Komisyonu’na biz bu kanun teklifini sevk ettik. Ancak seçimlerin öne alınması ve depremin olması sebebiyle meclis kapanınca bizim komisyondaki teklifimiz bakanlığa geri gitti. Şu an 350 bin özel güvenlik görevlisinin beklediği, çalışırken kendilerini güvende hissetmek istediği bir konu” ifadelerini kullandı.

“Yaşı belli bir noktaya gelen bir özel güvenlik görevlisi de o saatten sonra başka bir yerde herhangi bir şekilde iş bulması zor”

Herhangi bir adli olaya müdahale ettiğinde ceza alan güvenlik görevlilerinin bütün hayatının neredeyse bitme noktasına gelebildiğini dile getiren Çağırıcı, sözlerine şöyle devam etti:

“Yaşı belli bir noktaya gelen bir özel güvenlik görevlisi de o saatten sonra başka bir yerde herhangi bir şekilde iş bulması zor. Kamuda çalışan özel güvenlik görevlileri var. 696 KHK kapsamından sonra kadroya geçen birçok özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımız da hastanelerde veya herhangi bir yer bir olaya müdahale ettiği zaman eğer iş adli makama gider de 1 yıl üzeri adli ceza alırsa, bu arkadaşlarında kimlik kartı iptal edilebiliyor. Kendileri kadrolu işçi, özel güvenlik vasfını yitirdiği zaman onu alıp başka bir kadroya vermiyorlar. Direkt kendisi kapının önüne koyuluyor.”