Antalya’nın Alanya ilçesinde trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförlerine saldıran güvenlik görevlisi, 2 kişiyi bıçakla yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya Belediyesine bağlı halk otobüsü şoförleri, trafikte yol verme nedeniyle 07 RH 750 plakalı otomobilin sürücüsü Emre A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile iki farklı otobüsten inen Ersin Ş. ve Ahmet A. ile Emre A. arasında kavga çıktı. Emre A., yanındaki bıçakla 2 otobüs şoförünü yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı şoförler, yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre A.’nın özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.