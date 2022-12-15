Ankara’nın Polatlı ilçesinde PTT şubesinde çalışan güvenlik görevlisi, iddialara göre işe geç geldiği için tartıştığı şube şefine silahlı saldırıda bulundu. Olayda şube şefi hayatını kaybederken, saldırgan kısa sürede yakalandı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde PTT şubesinde çalışan güvenlik görevlisi, iddialara göre işe geç geldiği için tartıştığı şube şefine silahlı saldırıda bulundu. Olayda şube şefi hayatını kaybederken, saldırgan kısa sürede yakalandı.

Olay, Polatlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki PTT şubesinde meydana geldi. İddialara göre, şubede güvenlik görevlisi olarak çalışan Hurşit S. (35), işe devamlı geç geldiğini söyleyen postane şefi Mehmet K. (45) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Hurşit K., belinden çıkardığı tabancayla şube şefine defalarca ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan Hurşit K. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"Olay yerinde ölmüş"

Olayın tanıklarından Emine Bayraktutar, “Dükkanın içerisindeydik. 3 el silah sesi duyduk, endişe ile dışarı çıktık. Vuran kişinin gittiğini gördük. İçeride bağrışlar vardı, ’İmdat’ diye bağırıldı. Biz de çok tedirgindik. Polisler, ambulanslar geldi ama adam olay yerinde anında ölmüş. Güvenlik görevlisi ile şef tartışmışlar. Tartışınca adam kalkıp onu vurmuş. Müşteriler telaşla dışarıya çıktılar, kaçtılar. Acayip derece korkunç bir hal vardı” dedi.

Tanık İsmet Yazıcı ise, “Müdürümüzü silahla vurdu. 9 el attı, adam olduğu yere düştü. Ben kanı görünce bayıldım. Camdan gördüm, adam yatıyordu. Vuranı da aldılar götürdüler. Kaçmaya kalkıştı ama kaçamadı” ifadelerini kullandı.

"Güvenlik görevlisinin işe geç kalma nedenlerinden dolayı tartışma çıkmış"

Olayı gören Seçil Kozan, “Üç dört el silah ateş sesi duyduk. Panikle dışarı çıktığımızda postaneden insanların imdat diye bağırdıklarına ve kaçtıklarına şahit olduk. Daha sonra öğrendiğimiz üzere güvenlik görevlisinin işe geç kalma nedenlerinden dolayı tartışma çıktığı ve şefle kapının girişinde tartışmaya başladığını, şef arkasını dönüp odasına gittiğinde arkasından gidip direkt ateş ettiğini öğrendik. Olay yerinde hayatını kaybetmiş. Güvenlik görevlisinin de postaneden hemen çıkarak ara caddeye doğru kaçtığına şahit olduk. Çok korktuk, çok panik yaşadık ve hala da şoku atlatmış değiliz” diye konuştu.