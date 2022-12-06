Aralık ayı ‘Güvenlik ve Asayiş Toplantısı’, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı.

Aralık ayı ‘Güvenlik ve Asayiş Toplantısı’, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) yapılan toplantıya ilçe kaymakamları ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda Bilecik’in genel güvenlik ve asayişini olumsuz etkileyen konular değerlendirilerek vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar, terör, uyuşturucu ve düzensiz göç ile mücadele ve okul güvenliği gibi konular görüşülerek karara bağlandı.