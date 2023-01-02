İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğinin daha güvenli ve daha hızlı seyretmesi için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile güç birliği yaparak Elektronik Denetleme Sistemi’ni (EDS) hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sürücü kaynaklı trafikte yaşanan tıkanıklıkların önüne geçebilmek için başlatılacak proje ile sistem kullanarak parklanma, hız koridoru ve kırmızı ışık noktalarındaki ihlaller denetlenebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğinin daha güvenli ve daha hızlı seyretmesi için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile güç birliği yaparak Elektronik Denetleme Sistemi’ni (EDS) hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sürücü kaynaklı trafikte yaşanan tıkanıklıkların önüne geçebilmek için başlatılacak proje ile sistem kullanarak parklanma, hız koridoru ve kırmızı ışık noktalarındaki ihlaller denetlenebilecek.

Trafikte akılcı çözümler üretme hedefiyle İzmir trafiğinin daha güvenli ve akıcı olmasını sağlayacak Elektronik Denetleme Sistemi için düğmeye basıldı. İzmir trafiğinde kullanıcı kaynaklı sorunların çözülerek kaza ve trafik tıkanıklıklarının önlenmesi için kurulacak EDS için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne arasında ön protokol imzalandı. Süreci devam edene proje ile İzmir trafiğinin 10 binden fazla akıllı cihaz ile yöneten İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) artık İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte hareket edecek. İki kurumun koordinesiyle kurulan İzmir İl EDS Komisyonu tarafından ihlal sisteminin kurulacağı noktalar yerinde incelendi. İzmir trafiğinde sürücü kaynaklı sorunların çözülerek kaza ve trafik tıkanıklıklarının önlenmesi için 177 kırmızı ışık ihlal noktası, 15 hız koridoru, 128 hatalı park noktası belirlendi. 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanan projeyle artık emniyet yetkilileri, EDS sistemini kullanarak kent trafiğinde tıkanıklığa neden olan ve trafik güvenliğini tehdit eden araçlar anlık olarak denetlenecek.

“Kullanıcı kaynaklı hatalardan trafikte bekleme süresi artıyor”

Süreç hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Sibel Özgür, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak başkanımız Tunç Soyer’in hedefi doğrultusunda kent trafiğinde yaşanan sorunlara akılcı çözümler getirmek için çalışıyoruz. Yaptığımız incelemelerde sürücü kaynaklı yaşanan hatalı park, hız sınırı ve kırmızı ışık ihlalleri gibi sorunlar nedeniyle kent trafiğinde bekleme sürelerinin ciddi ölçüde arttığını gözlemledik. Kurulacak merkezle ile bu yaşanan sorunların önüne geçmiş olacağız. EDS’nin, bir yıl içerisinde sistemin kurulmasıyla devreye alınmasını sağlayacağız. Şu an ön protokol sürecimiz tamamlandı” diye konuştu.