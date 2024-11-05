DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel idaresine bağlı ekipler köy yollarında araç trafiğini daha kontrollü sağlamak ve güvenli sürüş için yol çizim çalışmalarına devam ediyor.

Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, köy yollarında trafik güvenliğini arttırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Çalıcuma, Aynalı, Yeniaynalı, Yenivakıf, ve Sarımeşe köyleri grup yollarında trafik güvenliği artırmak amacıyla başlatılan yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Bu sayede trafik yoğunluğu olan köy yollarımızda çizgi çalışmaları yapılarak, sürücülerin dikkatini çekmek ve kazaların önüne geçerek sürücü ve yayaların güvenliğinin artırılması sağlanmış oldu.