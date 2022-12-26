Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin caddesi üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada, durumundan şüphelenerek durdurulmaya çalışılan A.Y., ihtara uymayarak kaçtı. Yaklaşık 50 metrelik kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli A.Y., gözaltına alındı. Şahsın kaçarken yere attığı ve üzerinden çıkan uyuşturucu maddelere ele konuldu.

Develi’de sis etkili oldu

Develi’de sis etkili oldu

Kayseri’de güven timleri görünce kaçan ve üzerinde uyuşturucu maddeleri yere atan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

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