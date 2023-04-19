Güven timleri, yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların duygularını suiistimal ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, bayram öncesinde vatandaşların yoğun bulunduğu şehir merkezinde uygulamalarını artırdı. Bayrama sayılı günler kala vatandaşların dini duygularını suiistimal eden dilencilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, şahıslar hakkında adli işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ekiplerin çalışmasıyla ilgili olarak, "Güven timlerimiz yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde hemşerilerimizin huzur içerisinde alışverişlerini yapmalarını sağlamak amacıyla şehrin her yerinde iş başında" dedi.