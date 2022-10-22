Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timi Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; otopark görevlisi kılığına giren polisin durumundan şüphelendiği araçtaki şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timi Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; otopark görevlisi kılığına giren polisin durumundan şüphelendiği araçtaki şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Talas Bulvarı üzerinde otopark görevlisi kılığında olan güven timleri ekipleri, durumundan şüphelendiği aracı kontrol etti. Durdurulan araçta yolcu olarak bulunan S.E.’nin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 30 adet fişek ele geçirildi.

S.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.