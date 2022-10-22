Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timi Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; otopark görevlisi kılığına giren polisin durumundan şüphelendiği araçtaki şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timi Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; otopark görevlisi kılığına giren polisin durumundan şüphelendiği araçtaki şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Talas Bulvarı üzerinde otopark görevlisi kılığında olan güven timleri ekipleri, durumundan şüphelendiği aracı kontrol etti. Durdurulan araçta yolcu olarak bulunan S.E.’nin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 30 adet fişek ele geçirildi.

S.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.