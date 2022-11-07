Kayseri’de güven timleri ekipleri tarafından bir haftada yapılan çalışmalarda; 2 bin 37 şüpheli şahsın sorgusu yapıldı.

Kayseri’de güven timleri ekipleri tarafından bir haftada yapılan çalışmalarda; 2 bin 37 şüpheli şahsın sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri 22 yaya devriye, 3 motorize ekip ve 95 personel ile genel olarak vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasından çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; 2 bin 37 şahsın ve 491 otomobilin sorgusu yapılırken, 3 aranan şahıs yakalandı. 12 şahsa idari işlem yapan ekipler, 10 dilenciyi zabıta ekiplerine teslim etti.

Öte yandan, ekiplerce yapılan çalışmalarda; 4 farklı olayda 4 şahsa uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapılırken, 32,48 gram uyuşturucu madde ile ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ olayında 2 adet tabanca ele geçirildi.