Kayseri’de güven timleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanırken, 12 şahsa da uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı.

Kayseri’de güven timleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanırken, 12 şahsa da uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in talimatı ile kurulan ve kentin farklı noktalarında yaptığı uygulamalar ile suça ve suçluya geçit vermeyen güven timleri, çalışmalarını sürdürüyor. 22 Aralık 2022 ve 2 Ocak tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliğine bağlı 22 yaya devriye ve 3 motorize ekip olmak üzere 98 personel, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde uygulama yaptı. Uygulamada, bin 849 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 5 aranan şahıs yakalandı, 12 dilenci zabıta ekiplerine teslim edildi, 12 farklı olayda 12 şahsa ise uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 7 şahsa da idari yaptırım cezası uygulandı.

Ayrıca, 342 araç sorgulaması da yapıldı.