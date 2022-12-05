Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri’nce 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 2 bin 22 kişi sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri’nce 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 2 bin 22 kişi sorgulandı.

Kayseri’de 725 paket kaçak sigara ele geçirildi Kayseri’de 725 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 22’si yaya devriye ve 3 motorize olmak üzere toplamda 92 personel ile kent genelinde uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından 28 Kasım - 4 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 2 bin 22 kişi sorgulanırken, 7 aranan şahıs yakalandı. 5 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken, 6 dilenci zabıta ekiplerine teslim edildi. 7 farklı olayda 9 şahsa ‘uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan işlem yapılırken, 1 şahsa ise ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem yapıldı. Ekipleri ayrıca, hacizli yakalamalı bir aracı yakalarken, araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazdı.

Öte yandan ekipler, 436 aracın sorgusunu yaparken, 7 şahsa idari yaptırım cezası uyguladı.