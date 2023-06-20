Kayseri’de güven timleri tarafından 12-19 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 13 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri 12-19 Haziran tarihleri arasında 22 yaya devriye, 3 motorize ekip ve 73 personel ile genel olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; 2 bin 127 şahıs sorgulanırken, 13 aranan şahıs ve 9 yoklama kaçağı yakalandı. 2 olayda 2 şahsa uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapılırken, toplamda 38,36 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 1 tabanca ve 13 fişek ele geçirilirken, 1 şahsa 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı. Ayrıca 5 şahsa idari yaptırım cezası uygulandı.