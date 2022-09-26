Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin kentteki denetimleri aralıksız devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin kentteki denetimleri aralıksız devam ediyor.

Güven Timi Büro Amirliği; il merkezinde 15 noktada 95 personelle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde; bin 915 şahsın GBT sorgusu yapıldı, yapılan sorgulama sonucunda ise 5 aranan şahıs yakalanarak adli birimleri teslim edildi, 13 şahsa idari işlem uygulandı, 8 dilenci men edildi. Ekiplerce ayrıca 3 narkotik ve 1 kayıp çocuk olayına müdahale edildi.

Ekipler; Melikgazi bölgesinde 21 okul, Kocasinan bölgesi 17 okul, Talas bölgesinde ise 12 olmak üzere 50 okul denetimi yapıldı. Ayrıca; 403 aracın da sorgulaması yapıldı.