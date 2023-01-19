S.S. Hızır Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan, yapılan 8’inci Olağan Genel Kurul’da yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

S.S. Hızır Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan, yapılan 8’inci Olağan Genel Kurul’da yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden başkanlığa seçilen Faruk Alpaslan, S.S. Hızır Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini kurdukları günden bu yana 2 binin üzerinde esnafa destek olduğuna dikkat çekti. 2014 yılından bu yana Van esnafına 361 milyon lira kaynak aktararak destek olduklarını ifade eden Başkan Faruk Alpaslan, “Hem esnafımıza dar gününde destek olduk, hem de salgın hastalık ve sonrasında yaşanan ekonomik krizde Van’ın ekonomisinin ayakta kalması için büyük çaba harcadık” dedi.

“Kooperatifi Van’a ve esnafımıza daha çok kaynak getirmek için kurduk”

Esnaf ve sanatkârın her zaman yanında olmayı aile geleneği olarak sürdürdüklerini ifade eden Başkan Alpaslan, “Şehrimizin ekonomisinde lokomotif görevi gören esnaf ve sanatkarlarımıza destek olmak benim ve ailemin her zaman birinci önceliği olmuştur. Bu nedenle 2014 yılında kooperatifi kurduğumuz dönemde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığı görevlerini de yapıyordum. Diğer illerde olan kooperatiflerin sayısı ile Van’ı kıyasladığımızda, ilimizde kooperatif sayımız onlara göre daha azdı. Kooperatif sayısının artması demek Van’a gelen plasman ve kredi desteğinin artması demektir. Bizler esnafımıza daha fazla destek olabilme duygusu ile ihtiyaç duyulan kooperatifimizi 2014 yılında kurduk” dedi.

“Van esnafımıza 361 milyon lira kaynak kullandırdık”

Kurulduğu günden bu yana adım adım nasıl büyüdüklerini, esnafa ne kadar destek olduklarının altını çizen Alpaslan, “Van esnafımızın ihtiyacı olan desteği nasıl adım adım büyüyerek verdiğimizi, bu gurur tablomuzu sizlerle rakamlar üzerinden paylaşmak istiyorum. 2015 yılında 1 milyon 455 bin lira, 2016 yılında 2 milyon 430 bin lira, 2016 yılında, 2017 yılında 12 milyon 703 bin lira, 2018 yılında 24 milyon 647 bin lira, 2019 yılında 43 milyon 258 bin lira, 2020 yılında 49 milyon 241 bin lira, 76 milyon 544 bin lira, 150 milyon 501 bin lira olmak üzere toplamda devletimizden 250 milyon lira plasman aldık, ancak geri dönüşümlerle birlikte 361 milyon lira kaynağı esnafımızın hizmetine sunduk, dar zamanında yanında nefes olduk” diye konuştu.

“İlimizin ve esnafımızın ekonomisini ayağa kaldırmak için çalıştık”

Dünya ile birlikte ülkenin yaşadığı salgın hastalık dönemleri ve ardından gelen büyük ekonomik krizlerde esnafın her zaman yanında olduklarını söyleyen Alpaslan, “Bu kaynağı ne kadar çok ve çabuk getirebilirsek esnafımız o kadar rahat nefes alacak ve ilimizin ekonomisi o kadar çabuk ayağa kalkacak ve gelişecek duygusu ile çalıştık. İnşallah daha güzel ve başarılı çalışmalarda bir araya gelelim. Ancak bizim esnaf ve sanatkarımız sicilini bozmasın, kredi taksitlerini zamanında yatırsın, geri dönüşlerin zamanında olması bizim kredi verme oranımızı arttırıyor. Bu hem sizin sicilinizin bozulmasını önleyecek, hem de ihtiyacı olan esnafımızın da faydalanmasını, kredi limitlerimizin artmasına vesile olması nedeniyle bizim için de çok önemli. Bu çalışmalarımıza ve taleplerimize her zaman olumlu destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ticaret Bakanımıza, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’a, TESKOMB Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül’e, Bölge Birliği Başkanımız Erdal Toktamış ve yönetimine, Halk Bankası Şube Müdürü Cengiz Barış Gazioğlu’na, kooperatif yönetim kurulumuza ve çalışanlarımıza huzurlarınızda sizler adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yetkili kurullarda kimler görev aldı?

Yapılan 8. Olağan Genel Kurul’da Faruk Alpaslan güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilirken yetkili kurullar şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri;

Faruk Alpaslan, Süleyman Tuğrul, Veysel Koç, Emre Aysan, Burhan Baykın

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Musa Alici, Recep Samancı, Turan Teke, Naif Şiğva, İzzet Sadıkoğlu

Denetim Kurul Asil Üyeleri

Savaş Katılmış, Nurgül Erdem

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Zafer Tayfur , Vedat Abukan

Üst Birlik Asil Temcilileri

Faruk Alpaslan, Süleyman Tuğrul, Veysel Koç, Emre Aysan, Burhan Baykın

Üst Birlik Yedek Temsilcileri

Musa Alici, Recep Samancı, Turan Teke, Naif Şiğva, İzzet Sadıkoğlu