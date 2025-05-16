Medical Point Gaziantep Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nuh Ataş, gut hastalığına dair önemli bilgiler paylaştı ve erken tanının önemine dikkat çekti.

Gut hastalığının, vücutta ürik asit düzeyinin artması sonucu ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Nuh Ataş, "Günümüzde yaygın olarak görülen romatizmal hastalıklardan biri olan gut, özellikle eklem sağlığı üzerinde yıkıcı etkilere yol açabiliyor. Ürik asit, normalde idrar yoluyla vücuttan atılması gereken bir maddedir. Ancak, fazla üretildiğinde ya da böbrekler yoluyla yeterince atılamadığında eklemlerde kristal formunda birikir. Bu kristaller, bağışıklık sistemini uyararak iltihaplı ataklara neden olur" dedi.

"En sık ayak başparmağını etkiliyor"

Doç. Dr. Ataş, "Gut hastalığı, genellikle ayak başparmağında aniden başlayan şiddetli ağrı, şişlik ve kızarıklıkla kendini gösterir. Ancak diz, ayak bileği, dirsek gibi diğer eklemler de etkilenebilir. Hastalar genellikle geceleri başlayan, çok şiddetli ağrılarla acil servise başvurur. Zamanla bu ataklar sıklaşabilir ve tedavi edilmezse eklemlerde kalıcı hasarlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"Beslenme alışkanlıkları hastalığı tetikleyebiliyor"

Doç. Dr. Ataş, "Gut hastalığının tetikleyicileri arasında kırmızı et, deniz ürünleri, alkol ve fruktoz içeren içeceklerin aşırı tüketimi önemli rol oynar. Bu gıdalar vücutta ürik asit düzeyini artırarak ataklara zemin hazırlar. Özellikle genetik yatkınlığı olan bireylerde, sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla hastalık riski önemli ölçüde azaltılabilir" dedi.

"Doğru tedaviyle kontrol altına alınabiliyor"

Gut hastalığının uygun tedaviyle kontrol altına alınabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Nuh Ataş, "Erken tanı konulan hastalarda, doğru ilaç tedavisiyle hem ataklar azaltılabilir hem de eklem hasarı önlenebilir. Bu nedenle, özellikle ani başlayan ve şiddetli seyreden eklem ağrısı yaşayan kişilerin zaman kaybetmeden bir romatoloji uzmanına başvurmaları büyük önem taşıyor" diye konuştu.