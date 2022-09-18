Fenerbahçe’nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ikinci golünü kaydetti.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ikinci golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor mücadelesinde sarı-lacivertli Gustavo Henrique ikinci golünü attı. Brezilyalı stoper daha önce Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmiş ve 1 asist yapmıştı. 29 yaşındaki futbolcu, 17. dakikada sol taraftan yapılan ortada Arao’nun geriye aşırttığı topa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek sarı-lacivertli formayla 2. golünü attı.