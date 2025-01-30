16 İlde PKK/KCK mensubu teröristlerin sakladıkları çeşitli silah ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen 'GÜRZ-43' operasyonlarında; 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın uzun bir süredir teröristlere yönelik sürdürdüğü 'Gürz' operasyonlarının bu kez 43'üncüsü 16 ilin kırsallarında gerçekleştirildi.

Bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilerek başlarına yıkıldı.

Terörsüz Türkiye hedefi ile kararlılığını koruduklarını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürz-43 operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1884829567086375217

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleşen operasyonlarda; 5 Kg Patlayıcı Madde, 1 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 24 adet El Bombası, 4 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 2 adet RPG-7 Roketatar Silahı, 1 adet M16 Piyade Tüfeği, 1 adet Bombaatar, 86 adet Roketatar mühimmatı, 8 adet EYP düzeneği, 5 adet Dürbün, 8 bin 903 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ile silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.