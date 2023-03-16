Geçen yılın aynı dönemine göre sektörün ülke geneli ihracatında yüzde 22 artış elde edildiğini belirten Başkan Ferhat Gürüz, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak bu performansa 139,1 milyon dolar değer ile yüzde 45 oranında destek verdiklerini bildirdi.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralı kurtulanlara acil şifalar dileyen Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, afetin ilk gününden itibaren yıkımların yaşandığı illerde yaraları sarmak için seferber olduklarını söyledi.

Türkiye’nin 2022 yılındaki 2,95 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatına 480,2 milyon dolar değer ile yüzde 16 oranında destek veren Hatay’da büyük yıkımların olduğunu, 150,9 milyon dolarlık değer ile yüzde 5 paya sahip Adana’nın bu felaketlerden görece olarak daha az etkilendiğini anımsatan Başkan Ferhat Gürüz, sektörde söz sahibi illerden Hatay’da şubat ayında yüzde 13 oranında azalış, Adana’da ise yüzde 28 oranında artış yaşandığını kaydetti.

Gürüz, “Afetlerde canlarımızı, kardeşlerimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk yaş meyve sebze sektörü olarak bir yandan deprem bölgesine acil yardımların ulaştırılması için seferber olurken diğer yandan ekonomik kayıpları en aza indirmenin gayretini gösteriyor, tedarik ve ihracat kanallarının açık kalması için çaba sarf ediyoruz. Afet bölgesindeki kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için konteyner kent oluşumlarına öncülük ediyoruz. Hızlı bir organizasyonla 180 adet konteyneri deprem bölgesine ulaştırdık. Bu sayıyı artırmak ve yaraları daha çabuk sarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Konteynerlerin 150’sinin üretimi için gereken kaynağı Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerinin bağışlarıyla karşıladıklarını, imalatı üstlenen Nuriş Pen firmasının yöneticisi ve Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan’ın 30 koteyneri hibe ederek kampanyaya destek verdiğini kaydeden Başkan Ferhat Gürüz, şunları söyledi: “Saadet Çağan Başkanımızın uygun fiyatlı imalat desteği ve 30 adet konteyner hibesini çok anlamlı buluyorum ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Depremlerin ilk gününden beri bireysel olarak veya 4-5 firmanın bir araya gelmesiyle düzenli şekilde afet bölgesine meyve ve sebze sevkiyatı yapan, depremzedelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım faaliyetlerini sürdüren üyelerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu daha da yükselterek afetin yol açtığı zararları en aza indirgemek ve yıkımların olduğu yerleşimlerde üretimin sürdürülebilirliği için yoğun gayret gösteriyoruz. Üreticilerimizin alın teri ve emeğinin uluslararası pazarlarda daha yüksek değerlerle karşılık bulması için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Türk yaş meyve ve sebze sektörünün şubat ayı performansını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, şöyle konuştu: “Yılın ikinci ayında en çok ihraç ettiğimiz ürün listesinde yüzde 70 artış ve 76,2 milyon dolar değer ile domates birinci, yüzde 19 artış ve 64,3 milyon dolar değer ile mandalina ikinci, yüzde 91 artış ve 42,7 milyon dolar değer ile biber üçüncü sırada yer aldı. En fazla yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülkeler; Rusya, Polonya ve Romanya oldu. Rusya’ya yüzde 21 artışla 70,5 milyon dolarlık, Polonya’ya yüzde 197 artışla 34 milyon dolarlık, Romanya’ya yüzde 33 artışla 32,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Şubat ayında Letonya, Avusturya ve Suudi Arabistan pazarlarında ihracat hacminde anlamlı artışlar sağladık.”