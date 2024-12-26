Denizli’de gürültü yaptığı gerekçesiyle darp edilen ve yaşadığı olayı guruna yediremeyen şahıs, dayak yediği kişilerle buluşunca ortalık savaş alanına döndü. Kalabalık iki grubun kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdris S., gürültü yaptığı gerekçesiyle yeni taşındığı mahalledeki bir grup tarafından önceki günlerde darp edildi. Yaşanan olayı gururuna yediremeyen İdris S., arkadaşlarını da toplayarak kendisini darp eden kişileri telefonla arayıp randevulaştı. 1891 sokak üzerindeki bir parkta bir araya gelen iki kalabalık grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İki kalabalık grup da bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Olayda Yiğit Ö., Serdal Ö., ve Y.Y. (15), bıçakla aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olayda yaralananlardan 2’si kendi imkanlarıyla hastaneye gitti, 1 yaralı ise olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerideki bir markete sığındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sığındığı markette yoğun kan kaybı yaşayan şahsı ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda olaya karışan ve kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.