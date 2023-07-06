Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Gurup Sitesi yönetimi ve sakinleri ile bir araya geldi. Toplantıda talep ve önerileri dinleyen Başkan Ömer Günel, Gurup Sitesi’nin doğal gaz sorununun kısa süre sonra çözüme kavuşacağını söyledi.

Kuşadası’nda göreve geldiği günden bu yana kentin değişimi ve gelişimi için çalışan Belediye Başkanı Ömer Günel, mümkün olan her fırsatta hemşehrilerinin sorunlarını dinlemeye ve çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Ömer Günel, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Gurup Sitesi’ni ziyaret etti. Toplantıda site sakinlerinin talep ve çözüm önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, Gurup Sitesi’ne yakın zamanda yapılacak doğal gaz altyapı yatırımı sayesinde bölgede artık uzun yıllardır yaşanan sorunun ortadan kalkacağını belirtti.

Öte yandan Başkan Ömer Günel, Türkmen Mahallesi’nde Eylül ayında gerçekleştirilecek olan yeni doğal gaz yatırımlarını da yerinde inceledi. Planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Ömer Günel, hedeflerinin Kuşadası’nda doğal gaz kullanımını kent geneline yaymak olduğunu belirterek, "Gurup Sitesi’nin doğal gaz sorununu çözmek için sitemizi ziyaret ettik. Merak edilen soruları ve çözüm süreçlerini birlikte konuştuk. Gerçekleştirilecek doğal gaz çalışmalarının site sakinleri ve Türkmen Mahallesi’ne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.