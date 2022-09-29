Sivas’ın Gürün ilçesinde “Trafikte yaya önceliği” etkinliği gerçekleştirildi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde “Trafikte yaya önceliği” etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı’nca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı ’Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’ sloganıyla Sivas’ın Gürün ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi. Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı’nın katılımıyla, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün iş birliği ile, düzenlenen etkinlik Cumhuriyet İlkokulu önünde gerçekleştirildi. Etkinlikte, "Devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek" amacıyla yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması ve vatandaşların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi konularına değinildi. Daha sonra hazırlanan afiş ve pankartlar asılarak, hazırlanan el broşürleri sürücü ve yayalara dağıtıldı.