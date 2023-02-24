Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin Sivas’ta en fazla etkilediği ilçe olan Gürün’de 217 binanın yıkık veya ağır hasarlı olduğu açıklandı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin Sivas’ta en fazla etkilediği ilçe olan Gürün’de 217 binanın yıkık veya ağır hasarlı olduğu açıklandı.

Türkiye, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 10 ilde can ve mal kaybına neden olan afetin Sivas’ta en fazla etkilediği ilçe ise Gürün oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile afet bölgesine alınan Gürün’de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan afet etkisi belirleme çalışması sona erdi. Çalışmaya göre depremler nedeniyle ilçede 217 binanın yıkık veya ağır hasarlı olduğu açıklandı. Çalışmada; “Gürün ilçesinde 217 bina yıkık/ağır hasarlı, 933 bina az hasarlı/hasarsız olarak tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan, Gürün Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre ilçenin "OHAL" ilan edilen bölgeler arasında bulunmadığına dikkat çekildi. İlçenin AFAD başkanlığının oluru ile tüm mahalle ve köyleri ile birlikte “genel hayata etkili afet bölgesi” olarak ilan edildiğine dikkat çekildi.

Gürün’de mücbir sebep hali ilan edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da Gürün ilçesinde mücbir sebep hali ilan edildi. Gürün’de deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 6 Şubat ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu belirtildi.