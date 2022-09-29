Sivas Gürün Meslek Yüksekokulu’nda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış ve Oryantasyon programı yapıldı.

Sivas Gürün Meslek Yüksekokulu’nda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış ve Oryantasyon programı yapıldı.

Gürün Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış ve Oryantasyon programına Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Kaymakam Halil Yazıcı, Belediye Başkanı Sayın Nami Çiftçi ve Gürün Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hidayet Takçı’nın günün önemine binaen yapılan konuşmaları ile sona erdi.