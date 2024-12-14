Gürün’ün adıyla özdeşleşen ve 18-19. yüzyılın gözde el sanatlarından biri olan Gürün Şalları, bir kitapla gün yüzüne çıkıyor. Kırıkkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercihan Çakmak tarafından kaleme alınan Gürün Şalları kitabı, geçmişin unutulmaya yüz tutmuş bir mirasını yeniden hatırlatmayı amaçlıyor.

Kırıkkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercihan Çakmak, Belediye Başkanı Nami Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek, kaleme aldığı Gürün Şalları kitabı hakkında bilgi verdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çakmak, Gürün Şallarının uzun yıllar bir şehir efsanesi olarak dillerde dolaştığını ancak yapılan titiz araştırmalar neticesinde günümüze ulaşan bilgi, belge ve örneklerin bu kitapta bir araya getirildiğini ifade etti. Gürün Kültürü’ne yönelik yapılan araştırmalarda, Gürün Şalının, geçmişte bir şehir efsanesi olarak sözde kaldığını, ancak çalışmalar neticesinde günümüze ulaşan bilgi ve belgenin tamamının ‘Gürün Şalları’ adıyla gelecek kuşaklara aktarılacağını söyleyen Çakmak, 300 sayfalık kitabın Gürün Belediyesi Kültür Hizmetleri olarak yayınlanacağını belirterek, şal sahipleri ve bilim adamları ile yapılan konuşmaların geniş yankı bulacağını söyledi.

“Asya’dan Avrupa’ya bir dünya markası olmuştur”

Başkan Çiftçi, Gürün şalının bir marka olduğunu belirterek, “Kendi kültür ve medeniyet tarihimize ait her türlü değerlerimizin gün ışığına çıkarılarak aziz hemşerilerimizin hizmetine sunmayı kendimize vazife edindik. Gürün Belediyesi olarak 300 sayfalık böylesi bir eseri siz Gürünlü hemşerilerimize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her ne kadar Gürün’de fazlaca bir Gürün Şalı olmasa da Gürün Şalı bir markadır. Tarihi mirasımızdır. İlçemizin bir değeridir. Gürün Şalları birçok bölgenin dokuma ve desen tekniğinin birleştiği bir sentez haline gelerek bir dönem Asya’dan Avrupa’ya bir dünya markası olmuştur. Eseri hazırlayan kıymetli hemşerimiz Çakmak’a teşekkür ediyorum” dedi.