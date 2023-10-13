Gürün Anadolu Lisesi öğrencileri ‘Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ projesi kapsamında ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Gürün Anadolu Lisesi öğrencileri, Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi çerçevesinde öğrencilere yaşlılara saygı anlayışını aşılanması için ilçede bulunan yaşlı vatandaşlar yaşadıkları evlerde ziyaret ediyor.

Okul Müdürü Orhan Memiş ve öğrenciler, Zümrüt Moğolkoç’un misafiri oldu. Ziyaret hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Orhan Memiş, “Değerler Kulübü koordinatörlüğünde ev ziyareti gerçekleştirilmiştir. Değerli büyüğümüz Zümrüt Moğolkoç teyzemizden nasihatler alınmış ve bizlere en güzel şekilde misafirperverliğini göstermiştir.70’li yaşlarda bile hizmetin nasıl yapıldığını gösteren değerli büyüğümüz Zümrüt Moğolkoç teyzemize okulumuz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz” dedi.