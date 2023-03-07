UŞAK (İHA) – Uşak’ta Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, gürültü kirliliğine neden olan motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

UŞAK (İHA) – Uşak’ta Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, gürültü kirliliğine neden olan motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

İlçenin farklı cadde ve sokaklarında uygulama yapan Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, standart dışı plakalı, plakasız, tescili olmayan ve eksik evraklı motosikletleri trafikten men etti.

Son günlerde ilçe genelinde yaşanan gürültü kirliliği, trafik kazaları ve vatandaşlara verilen rahatsızlığın önüne geçebilmek için trafik uygulaması yaptıklarını kaydeden yetkililer; “Ruhsatsız, tescili yaptırılmamış, standart dışı plaka takan veya plakasız, hız ve gürültü yapan motosiklet sürücülerine defalarca ikazlarda bulunduk. İkazlarımıza aldırış etmeyen motosiklet sürücülerinin araçlarını toplamaya başladık” dediler.

Vatandaş uygulamanın sıkça yapılmasını istiyor

Sivaslı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan motosiklet denetimlerine vatandaşlarda destek verdi. Egzoz sesinden ve motosiklet gürültüsünden çok rahatsız olduklarını belirten ilçe sakinlerinden Hakkı Demir, “İlçemizin sokak ve caddelerinde egzoz sesinden ve motor gürültüsünden rahatça dolaşamıyorduk. Bazen hız yapan motosikletler yüzünden de can güvenliğimiz tehlikeye giriyordu. Motosiklet uygulamasından dolayı trafik ekiplerimize teşekkür ederiz. Bu uygulamanın sıkça yapılmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.