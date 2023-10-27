Gürsu Belediyesi ilçeye kazandırdığı Gürsu Kültür Merkezi’nin içindeki modern kütüphaneden sonra bu kez de çocuklar için yeni bir kütüphane projesi hazırladı. Taş Köprü sokakta yapımına başlanan Çocuk Kütüphanesi’nde butik ve özel bir mimari ile Gürsulu çocuklara hizmet verecek.

Taş Köprü’ye yakışacak mimari

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçeye kazandırdığı sayısız ilkin ardından bu kez de Gürsu’nun ilk Çocuk Kütüphanesi’nin yapımına başlıyor. Yeni kütüphane, Gürsu Belediyesi’nin vizyon projelerinden birisi olan Taş Köprü Sokak’ta tek parselli iki bitişik nizam yapıda yer alan tarihi binada yükselecek. Gürsu Belediyesi’nin girişimleri ile kamulaştırma süreci devam eden Taş Köprü Sokak projesine de büyük bir değer katacak olan Çocuk Kütüphanesi için ihale sürecinin ardından çalışmalar başladı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hemşehrilerimize bir müjde daha vermenin keyfini yaşıyorum. Bilindiği gibi Taş Köprü Sokak projemizde kamulaştırma sürecimiz devam ediyor. Sekiz tescillli yapıdan ikisini kamulaştırdık. Yeni yapılarla ilgili süreç devam ederken, ve projemiz bir yandan sürüyorken kamulaştırdığımız yapılardan bir tanesinde ilçemize bir Çocuk Kütüphanesi yapma yönünde karar aldık. Toplama 267 metrekare üzerinde yükselecek bu yapıda rekonstrüksiyon işlemi uygulayacağız. Yani yapı tamamen aslına uygun şekilde yükselecek. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Totalde sekiz buçuk milyonluk bir maliyet öngörülen projenin sekiz ayda bitirilmesi planlanıyor.