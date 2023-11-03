Gürsu Belediyesi’nin 7-13 yaş arasındaki çocukların fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında gelişmeleri için ücretsiz bir şekilde faydalandırdığı Üreten Çocuklar Atölyesi’ne yaklaşık 7 bin öğrenci katıldı.

Yedi bin öğrenciye teknoloji ve mühendislik eğitimi

Gürsu Belediyesi’nin, 2019 yılında hizmete aldığı Üreten Çocuklar Atölyesi’nden bugüne dek yaklaşık 7 bin öğrenci faydalandı. Robotik Kodlama, Ahşap Tasarımı ve 3B Tasarım branşlarında Steam eğitimlerinden faydalanan çocuklar blok tabanlı kodlama ve 3B tasarım ve 3B yazıcı ile baskı alma işlemleri gerçekleştiriyor.

Atölyede ayrıca; grupla psikolojik danışmanlığı, eğitim destek, koruma faaliyeti, ebeveynler için farkındalık arttırma seminerleri, rol model seminerleri, yaşam becerileri seminerleri ile faydalanıcılara psiko sosyal destek ile akran zorbalığı gibi sorunların çözümüne yönelik çalışmalar rehberlik hizmetleri ile beraber veriliyor.

7- 13 yaş arasındaki çocuklara özel düzenlenen atölye ve seminerlerde çocukların geleceğe dönük teknolojik bilgi ve becerilerinin alt yapıları şekillendirilmiş oluyor.

Atölyeyi ziyaret ederek çocuklarla beraber eğitimlere katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Atölyemiz çocuklara yönelik yaptığımız en verimli projelerden birisi oldu. Yaklaşık yedi bin çocuğa ulaştık ve birbirinden değerli eğitimler verdik. Kıymetli olan ise teknoloji ve mühendislik odaklı bir eğitim süreci oluşturmayı sağlayabilmemiz” dedi.

En iyi proje ödülü kazan Üreten Çocuklar Bilim ve Teknoloji Atölyesi Avrupa Birliği projenin çok başarılı yürütülmesi sebebiyle dördüncü dönem de işletme maliyetlerini karşılamaya karar verdi.