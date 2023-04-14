Gürsu’nun merkezindeki Zafer Caddesi için hazırlanan proje ile şehir merkezi modern görünümüne kavuşacak.

Gürsu’nun kalbinde bulunan Zafer Caddesi için sosyal medyada vatandaşlardan fikir ve öneri alan Gürsu Belediyesi düğmeye bastı. Yapılan yorumları tek tek değerlendiren teknik ekipler Gürsu halkının isteği çerçevesinde Zafer Caddesi’ne özel bir orta refüj düzenlemesi, zemin iyileştirme, peyzaj düzenlemesi ve modern bir aydınlatma sistemi içeren projeyi hızla devreye aldı. 150 metrelik bir alanda yapılacak proje Gürsu’nun merkezindeki Atatürk Heykeli’ne kadar uzanıyor. Çalışmanın ilk kazmasının vurulduğu alanı inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Burası ilçemizin en hareketli noktası, merkezi. Uzun süredir bize buranın iyileştirilmesi için talepler geliyordu. Biz de gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Zafer Caddemiz bir ay gibi kısa bir sürenin sonunda ışıl ışıl olacak. Yepyeni bir dizayn ile eski görüntüsüne veda edip, herkesin önünden geçerken beğenerek baktığı bir çevre düzenlemesi yapmış olacağız” diye konuştu.