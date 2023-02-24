Gürsu’da öğrenciler, depremden etkilenen Kahramanmaraş dahil on ayrı ile gönderilmek üzere oyuncak topladı. Okulda bir kampanya başlatan Okul Müdürü Nebi Taşçı ve öğrenciler, Gürsu Belediyesi ile irtibata geçerek oyuncakları paketleyip, yolladı. Paketleme kısmında öğrencilere Belediye Başkanı Mustafa Işık da yardım etti.

Gürsu’da öğrenciler, depremden etkilenen Kahramanmaraş dahil on ayrı ile gönderilmek üzere oyuncak topladı. Okulda bir kampanya başlatan Okul Müdürü Nebi Taşçı ve öğrenciler, Gürsu Belediyesi ile irtibata geçerek oyuncakları paketleyip, yolladı. Paketleme kısmında öğrencilere Belediye Başkanı Mustafa Işık da yardım etti.

Deprem afetinden sonra yaygın bir kampanya başlatarak ilçedeki tüm dinamikleri harekete geçiren Gürsu Belediyesi’ne bir destek öğrencilerden geldi. Okul Müdürü Nebi Taşçı öncülüğünde oyuncak kampanyası başlatan gençlere çok sayıda eğitici, öğretici oyuncak ve boyama kitapları ile boya geldi. Oyuncakları toparlayan okul yönetimi Gürsu Belediyesi ile irtibata geçerek oyuncak ve hediye kolileri afet bölgesine yolladı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ı da kolileme işlemi için davet eden öğrencileri kırmayan Başkan Işık, onlarla beraber oyuncakları ayırıp, ardından düzenli bir biçimde koliledi. Başkan Işık, "Öğrencilerimizi bu duyarlılıkları için kutluyorum. Deprem bölgesindeki kardeşlerini unutmayıp onları biraz da olsa gülümsetebilmek için harekete geçtiler bizler de bu oyuncakları ilgili adreslere iletmek için harekete geçiyoruz." diye konuştu.