Afet bölgesine yardım kampanyası çerçevesinde günlerdir aralıksız çalışan Gürsu Belediyesi’nin bağış noktalarına sayısız insan ulaşıyor. Birçok çocuk ise depremdeki kardeşlerine ulaşabilmek için kumbarasını getiriyor, evdeki oyuncaklarını kolileyip ulaştırmaya çalışıyor.

Afet bölgesine yardım kampanyası çerçevesinde günlerdir aralıksız çalışan Gürsu Belediyesi’nin bağış noktalarına sayısız insan ulaşıyor. Birçok çocuk ise depremdeki kardeşlerine ulaşabilmek için kumbarasını getiriyor, evdeki oyuncaklarını kolileyip ulaştırmaya çalışıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın refakat ettiği yardım kampanyası sırasında Azra Ece’nin getirdiği ürünler ve söyledikleri herkesi duygulandırdı.

“Kumbaradaki paramı yollar mısın Mustafa amca”

Gürsulu vatandaşlar afet bölgesine yardım ulaştırmak için tek yürek oldu. İlçede üç farklı noktada kurulan yardım toplama merkezlerine yardım yağıyor. Kolilerin arasında oyuncaklar, notlar da yer alıyor. Gürsulu Azra Ece Uçkun’un kendi elleri ile hazırladığı ve süslediği koli, herkesi duygulandırdı. Koliye oyuncak, bebek maması, bebe bisküvisi, koyduğunu anlatan Azra, “Başkanım ben bunları hazırladım oradaki kardeşlerime yollayacağım kumbaramdaki tüm paramı da getirdim lütfen yollar mısınız?” dedi. Azra’yı görünce çok duygulanan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, “Güzel çocuğumuz gönlünce koli hazırlamış hepsini yollayacağız. Çok üzgünüz ama bir o kadar da güçlü hissediyoruz kendimizi. Biz çok büyük bir milletiz. Yediden yetmişe böyle kenetlenmemize diyecek bir söz bulamıyorum.” diye konuştu.

Kumbara ve para isteği AFAD’a yönlendirilen Azra Ece ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık yardım kolisini araca birlikte yükledi.