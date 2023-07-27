Gürsu Belediyesi, ilçede yaşayan ve çölyak hastalığı ile mücadele eden vatandaşlara özel hazırlanan yiyecek paketleri artık iki ayda bir evlerine ulaştırılacak.

Çölyak hastalığı ile mücadele eden ve özellikle beslenme konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan Gürsulu vatandaşlar için Gürsu Belediyesi yeni bir sosyal proje başlattı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuran ve hali hazırda kayıtlı 30 vatandaşa, bundan böyle özel olarak hazırlanan yardım destek paketleri ulaştırılacak. Çikolatadan makarnaya, undan yağa bir çok yiyeceğin bir arada olduğu gıda paketi iki ayda bir Gürsulu vatandaşların adreslerine götürülecek. İlk dağıtımı yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bu hastalıkla mücadele etmenin ne denli zor olduğunun farkındayız. Her an özel gıda ürünlerine ulaşmaları mümkün olmayan hemşehrilerimiz için artık yeni projemiz destek olacak. Evlerine ulaştırılacak gıda paketlerini tüketmelerini ve sağlıkla yaşamalarını temenni ediyorum" dedi.