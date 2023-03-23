Kuraklık riskinin arttığı şu günlerde Gürsu Belediyesi çok anlamlı bir farkındalık projesine imzasını attı. Belediye Başkanı Mustafa Işık ve ekibi ilçede sokak sokak, ev ev gezerek su tasarruf aparatı dağıttı. Broşürlerle halka bilgi de veren Başkan Işık, Orman Haftası nedeniyle de fidan dağıtımı yaptı.

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle su kaynaklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ilçe genelinde astığı afiş ve bilboardlarda vatandaşa su tasarrufu konusunda bilgilendirme yaptı. Dünya Su Günü nedeniyle ayrıca yüzde elli tasarruf sağlayan aparat, beraberinde broşür de hazırlayan Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri dağıtımı Belediye Başkanı Mustafa Işık ile beraber yaptı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yaşam kaynağımız suyun yalnız biz insanlar için değil dünya üzerinde nefes alan tüm canlılar için bir hazine olduğunu unutmadan su kaynaklarının korunması, suyun tasarruflu kullanılması noktalarında hepimiz sorumlulukla hareket etmeliyiz. Suyu, doğru, dikkatli ve israf etmeden kullanarak sınırsız olmayan su kaynaklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla, hemşehrilerimizin konuya duyarlılığını arttıracak bilgilendirme broşürümüzü ve su tasarruf aparatlarını hediye ettik. Suyunun bol olması nedeniyle Gürsu adını alan ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin, Gürsu’muzun adına yakışacak duyarlılıkla hareket ederek suyumuzu koruyucu önlemleri alacaklarına inanıyorum. Tüm doğal kaynakları korunmuş geleceğin dünyasını bugünden korumak hepimizin görevi. Musluklarımıza takacağımız su tasarruf aparatları sayesinde, daha az suyla işimizi görerek, hem suyumuzu korumuş, hem de bütçemiz için suyu tasarruflu kullanmış oluyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nce hazırlanan bilgilendirme broşüründe, günlük yaşamda dikkat edilecek küçük uygulamalarla suyun tasarruflu kullanımının nasıl sağlanacağı anlatılarak, broşür ekinde verilen su tasarruf aparatının kullanılarak su kaynaklarının korunmasına katkı sağlanması istendi. Orman haftasına denk gelen Dünya Su Günü’nde ayrıca Gürsu Belediyesi birçok eve ve esnafa fidan dağıtımı da yaptı.