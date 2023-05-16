Gürsu Belediyesi Başkanı Mustafa Işık’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve göre gelir gelmez hızla hayata geçirdiği projeleri arasında yer alan Celalbey Millet Bahçesi ilçe halkının büyük ilgisiyle karşılanıyor. 7’den 70’e tüm vatandaşların ağaç gölgesinde serinleyip, güzel sohbetlerini ettiği Celalbey Millet Bahçesi, havaların ısınması ile dolup taşıyor.

Gürsu’da, Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve yapıldıktan sonra ilçe halkının yoğun memnuniyeti ile karşılaşan Celalbey Millet Bahçesi havaların ısınması ile ilçe halkının en uğrak mekanı oldu. 7’den 70’e tüm vatandaşlar parka akın ederek kimi zaman ağaçların gölgesinde serinliyor, kimi zaman sohbet ediyor, kimi zaman da keyifli buluşmalarını yapıyor. Çocuklar ise park içinde Su Oyun Parkı olarak yapılan parkta serinleyerek, keyifli zamanlar geçiriyor. Özellikle hafta sonlarında vatandaşların akın ettiği Celalbey’de ilçenin en büyük ihtiyacı olan merkezdeki açık hava buluşma noktası ihtiyacı da giderilmiş oluyor. “İlçe halkımızın özellikle temiz bir ortamda, temiz hava alarak güzel vakit geçirmelerini çok önemsiyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, hafta sonu oluşan özel talep için de hemşehrilerine teşekkür etti.