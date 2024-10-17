Gürsu Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan Ödüllü Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden sonra Gürsu Orman Park içerisinde oluşturduğu mini hayvanat bahçesinde hayvan sevgisini yaşatmaya devam edecek. Butik tesis, Ödüllü Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden getirilen küçük hayvan türlerine ev sahipliği yapacak.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi’nin hibe ödüllü özel ve örnek projesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Katırlı Dağı eteklerinde can dostlarımıza yuva olurken, yine belediyenin hizmete açtığı Gürsu Orman Park’ta da hayvan sevgisi yaşatılmaya devam edecek. Merkezin Seyir Terası kısmında yer alan ve halktan çok olumlu tepkiler alan mini hayvan barınağı, artık Gürsu Orman Park içerisinde butik ve özel bir tesiste vatandaşları ağırlayacak.

HAYVAN DOSTU GÜRSU’DA HAYVANLARIN YENİ YUVASI OLACAK Hayvan Dostu Şehir unvanını elde eden Gürsu Belediyesi yeni tesiste daha küçük türdeki hayvanlara ev sahipliği yapacak. Gürsu Orman Park’ın 80 dönümlük yeşil alanında nefes alan vatandaşlar hayvanları yakından görme imkanı da bulmuş olacak. Projeyi tanıtan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz’deki özel kuşları, tavşanları bu yeni mini hayvanat bahçemizde barındıracağız artık. Hemşehrilerimizin, ödüllü Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz’e olan yoğun talepleri neticesinde yeni bir alana daha ihtiyaç doğmasıyla mini hayvanat bahçemizi hızlıca oluşturduk. Hayvan dostu yeni nesillerin oluşmasına katkı sağlayacak yeni tesisimizde çocuklarımız hayvan sevgisini öğrenecek. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.