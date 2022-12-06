Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi, gençleri ve esnafı çok sevindirecek yeni bir eğitim akademisi başlatıyor. Bu programla, gençlerin inovatif fikirlerinin ve aktif iş gücünün, esnafların dijital dönüşüm ihtiyaçları ile buluşturularak ülke ekonomisine katma değer üretilmesi amaçlanıyor.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi, gençleri ve esnafı çok sevindirecek yeni bir eğitim akademisi başlatıyor. Bu programla, gençlerin inovatif fikirlerinin ve aktif iş gücünün, esnafların dijital dönüşüm ihtiyaçları ile buluşturularak ülke ekonomisine katma değer üretilmesi amaçlanıyor.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi’nin koordinasyonunda gerçekleştirilecek ‘Genç Girişimci Akademisi’nde eğitim alacak proje katılımcısı gençlerle, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yapılan tanışma toplantısında Akademi süreçleri paylaşıldı ve "E-Ticarete Nasıl Başlarım?" semineri düzenlendi.

Gençler ve pilot proje olarak seçilen esnafları e-ticaret çatısı altında buluşturacak akademi, süreci teorik eğitimle sınırlı bırakmadan, gençleri ve esnafları deneyimsel bir yolculuğa çıkartacak. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “1.5 yıl önce, istihdama katkı sağlamak amacıyla oluşturduğumuz Kollektif Kariyer Merkezimiz, 49 adet istihdam buluşması ile yaklaşık 5 bin gencimize ve vatandaşımıza istihdam köprüsü olmayı başarmıştır. İstihdamın yanında gençlerimizi girişimcilik ruhu kazandırarak günümüz trend mesleklerinden biri olan e-ticaret yöneticisi yapacak yeni bir projemizi daha Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Fahrettin Bilgit ile başlatıyoruz. “E-Ticaret Odaklı Genç Girişimci Akademisi” sayesinde gençlerin enerjisi ile esnaflarımızın kapasitelerini bir araya getiriyor, esnaflarımızın dijital dönüşümlerini gerçekleştirerek onlara rekabette fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyoruz. Bursa Teknik ve Bursa Uludağ Üniversitelerimizin desteği ile Bursa’da bu anlamda bir kıvılcım başlatarak hem gençler hem de esnaflarımız için katma değer üreteceğimize inancımız tam” dedi.

Akademi sayesinde, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) aracılığı ile "Dijital Dönüşüm" gerçekleştirmek isteyen pilot esnaflar seçilecek, seçilen esnaflara genç ekipler entegre edilerek akademinin sonuna kadar "Keşfet-Tasarla-Sun" akışı ile e-ticaret mağazaları ve e-ticaret dijital dönüşüm raporları oluşturulacak.

Tecrübeler paylaşılacak

Akademi çerçevesinde; “GencGirisimciyiz” instagram sayfası üzerinden "İş Dünyası Sohbetleri" serisi ile iş yaşamına dair sahadaki örnek uygulamalar, başarı hikayeleri ve ufuk açıcı fırsatlar paylaşılacak ve girişimcilik eğitim ve motivasyon kampları yapılacak. Her akademi döneminde "Girişimcilik Ruhu" aşılayacak yarışmalarla başarılı olan ekipler ödüllendirilecek.

Eğitim, ekip ruhu, network, deneyim, tecrübe aktarımları, motivasyon kampları, firma ziyaretleri ve yarışmalar hepsinin bir arada sunulacağı Akademi, problem çözmeyi seven, aklında üretici fikirleri olan, motivasyonu yüksek 18-35 yaş arası gençlerin yeteneklerini ortaya koyma imkanı sunacak. Akademi süreçleri, yeni dönem duyuru ve etkinlikler gençgirisimciyiz.com ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilmekte.