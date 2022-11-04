Gürsu Kuran Kursları’nda yapılan deprem tatbikatında, depremden korunma yöntemleri anlatıldı.

Gürsu Kuran Kursları’nda yapılan deprem tatbikatında, depremden korunma yöntemleri anlatıldı.

Tüm ülkede eş zamanlı yapılan “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı”, Gürsu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (Gürak) tarafından, ilçede bulunan Kuran Kursları’nda gerçekleştirildi.

Gürsu’da bulunan 17 Kuran Kursu’nda yapılan tatbikatta, deprem anında korunma ve güvenli alanlara geçiş yapma sırasında yapılması gerekenler anlatıldı.

AFAD, “2022 Afet Tatbikat Yılı” çerçevesinde, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde tatbikatlar GÜrsu’da da hayata geçirildi. Gürsu Belediyesi’nce düzenlenen tatbikatta 295 kişiye deprem sırasında yapılması gerekenler anlatıldı.

“Deprem anında hayati önem taşıyan korunma uygulamaları konusunda hemşehrilerimizi bilinçlendirdik” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Olası deprem felaketinde bilinçli hareket ederek canlarını koruyabilecekleri bilincini hemşehrilerimize aşılamak ve bu konuda hassasiyet göstermelerini sağlamak amacıyla tatbikat düzenledik. Belediyemiz Arama Kurtarma Ekibi tarafından gerçekleştirilen tatbikatın, hemşehrilerimizin deprem anında soğukkanlılıkla yapmaları gerekenler konusunda bilgi sahibi olarak hareket etmelerinde faydası olmasını diliyorum. Tabiki temennimiz hiç birimizin bu bilgileri kullanmak zorunda kalmaması. Ama deprem gerçeği de hepimizin kabul edip önlem alması gereken bir gerçek olarak var. Tüm hemşehrilerime afetsiz sağlık dolu ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı

Kuran Kursları’nda yetişkinler ve çocukların katılımıyla düzenlenen tatbikatta verilen eğitimin ardından deprem anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gerçekleştirildi.