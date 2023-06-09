Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından kent meydanında stant kurularak, vatandaş bilgilendiriliyor.

Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 5 Haziran Çevre Günü’nde düzenlediği bir dizi etkinliğin ardından Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde kent meydanında vatandaşla bir araya geldi. Sıfır atık hareketi konusunda bilgilendirilen Gürsulu vatandaşlar hareket çerçevesinde evlerinde neler yapabilecekleri konusunda bilgilendirildi. Gürsu Belediyesi’nin düzenlediği, ‘Geri Dönüşüm Evde Başlar’, ‘Atık Malzemelerden Geri Dönüşüm Kutusu Tasarım Yarışması’, ‘Atığını getir, Puanını Topla, Hediyeni Kazan!’, ‘Ekmeğimi Sıfır Atıktan Çıkartıyorum’ gibi birbirinden özellikli projeleri dinleyen Gürsulular yeni kampanyalar hakkında da bilgi aldı. Standa uğrayan vatandaşlara ayrıca geri dönüştürülebilir atık toplama aracı buzdolabı magneti ve bilgilendirme broşürü hediye edildi.

Gürsu’da Pazartesi, Perşembe günlerinde Kurtuluş ve Yenidoğan mahalleleri; Salı ve Cuma günlerinde Zafer ve İstiklal mahalleleri; Çarşamba günü İpekyolu Mahallesi ve köyler, Cumartesi günü ise ilave başvuran adreslerden atıklar toplanıyor.