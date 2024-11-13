Gürsu’da okullar için verilen bir haftalık ara tatil çok faydalı bir etkinlikle başladı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeni ile çocuklara özel fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.BURSA(İGFA) - Gürsu Belediyesi, çocukların ara tatil döneminde faydalı etkinlikler yapması için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda birbirinden farklı etkinlikler hazırladı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü dolayısıyla onlarca fidan toprakla buluşturuldu. Minikler, minik fidanları kendi elleri ile toprağa dikti.

Fidan dikim etkinliğine katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bu yılın teması ‘İnsanlığa Nefes Ol’ olarak belirlendi. Bu faydalı temaya uygun bir şekilde çocuklarımızın bu bilinci kazanmalarında katkımız olmasını istedik” dedi.

Hazırlanan fidanları saksılara yerleştiren minikler bu güzel günü fotoğrafla da ölümsüzleştirdiler.