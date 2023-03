Deprem felaketinin ardından bölgeye ilk ulaşan arama kurtarma ekipleri arasında yer alan Gürsu Arama Kurtarma Ekibi (GÜRAK), afet bölgesinde yaşadıklarını Gürsulularla paylaşarak, deprem anında ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı.

Gürsu Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitime; GÜRAK, UMKE, Bursa itfaiyesi, öğretmenler ve ekiplerin aileleri ile afetlerde gönüllü olmak isteyen Gürsulular ve Gürsu protokolü katıldı.

Afetler konusunda farkındalığın hayat kurtardığını vurgulayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yaşadığımız felaketten hepimizin üzerine düşen dersleri alarak, muhtemel afetlerde can kaybını önlemeye yönelik alınması gereken tedbirleri her an günncellememiz olmazsa olmazdır. Afetlerin en az hasarla ve can kaybı olmadan atlatılabilmesinin en önemli bileşenlerini hep birlikte ortaya koyacağımız sorumluluklarla sağlayabiliriz. Bu düşüncede, bireyler olarak da her birimizin üstlenmesi gereken sorumluluklar var. Hayatımızı kurtaracak bu sorumlulukları, depremin etkilerini yaşayarak gören ekiplerimizin yönlendirmesiyle ait hissedelim istedik. Bu gayeyle, ekiplerimizin bölgede ortaya koyduğu özverili çabalarıyla edindikleri tecrübeleri aktararak, hepimiz için farkındalık oluşturmalarını ve gönüllü olmak isteyen hemşehrilerimiz için yol göstermelerini sağlamak amacıyla bu söyleşiyi düzenledik. Onların gözünden deprem gerçeğini dinledik. Tüm ekibimize özverili çalışmaları ve bizlere kazandırdıkları şuur için teşekkür ediyorum” dedi.

“Deprem anında ve sonrasında neleri yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Gönüllü olarak arama kurtarma ekibine nasıl dahil olursunuz?” başlıklarıyla düzenlenen eğitimde; GÜRAK, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), Bursa itfaiyesi ve görevli öğretmenler ile Gürsu Belediyesi personellerinden oluşan destek ekipleri, deprem bölgesinde yaptıkları gözlemler sonucunda, deprem anında yapıldığını tespit ettikleri yanlışlar konusunda uyarılarda bulunarak, hayat kurtaracak önemli bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Eğitimde ayrıca, arama kurtarma ekibine gönüllü olarak nasıl katılım sağlanır, gönüllü olmanın esas ve sorumlulukları nelerdir gibi soruların yanıtları da verilerek, yeni gönüllülere bilgiler verildi.