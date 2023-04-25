Ordu’nun Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, mart ayı içerisinde etkili olan kar yağışları sonucu fındıkta az miktarda zirai don tehlikesi yaşandığını söyledi.

Fındık mahsulü ile ilgili kısa bir zirai don afeti süreci yaşadıklarını belirten Başkan Haydar Gürsu, “Bu süreçte az da olsa fındığımız zarar gördü diyebiliriz. Bölgemizde bazı lokal bölgelerde bu hadise yaşandı. Çok şükür korktuğumuz olmadı. Bu durumda bölgemiz açısından sevindirici oldu. Ordu bölgemizde orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından fındık bahçeleri beyaz örtüyle kaplanmış fakat zirai don tehlikesi çok şükür bölgemizde yaşanmadı. Mart ayında yaşanan bu durumlardan dolayı herkes maalesef endişeli oluyor. Fındık bizim bölgemizin ana geçim kaynağıdır ve fındıkta başka bir alternatif geçim kaynağımız yoktur. Bizim bölgemizin ana geçim kaynağıdır fındık. Üreticilerden isteğimiz bahçelerine çok iyi baksınlar. Bakımlı bir bahçe her zaman üreticimize kazandıracaktır” diye konuştu.