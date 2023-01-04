Gürsu Belediyesi, Gürsu’nun verimli topraklarının kaçak yapılaşmadan korunması yönündeki kararlı uygulamalarına devam ediyor.

Gürsu Belediyesi, Gürsu’nun verimli topraklarının kaçak yapılaşmadan korunması yönündeki kararlı uygulamalarına devam ediyor.

Gürsu Kumlukalan Mahallesi’nde, tarım arazisine kaçak olarak yapıldığı tespit edilen depo, Gürsu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı. “Tüm uyarılara rağmen Gürsu’muzun verimli topraklarını tehdit eden kaçak yapılaşmayı önlemeye yönelik kararlılığımız devam edecek” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’muzun verimli topraklarının yok olmaması için, kaçak yapıları önlemeye yönelik mücadelemizdeki kararlılığımız sürecek. Yıkım yapmak bizleri de üzen bir durum. Ancak yasalar bizlerin huzuru ve toplumsal düzenin sağlanması için var ve bizler de yasaları uygulamakla yükümlüyüz. Yasalar gereği de bu yıkımları yapmak zorundayız. Yasal yollarla konut yapımında verdiğimiz hizmetlerde de belediye olarak hep kolaylaştırıcı olmaktayız. Kaçak yapıya harcanan emekler yasal yollarla konut yapmakta kullanılırsa hem emekler hem de birikimler heba olmaz” dedi.

Tüm uyarılara rağmen yapılan kaçak yapılar, Gürsu Belediyesi ve ilgili diğer kurumların yetkililerinden oluşan yıkım ekiplerince yıkılmakta. Gürsu Belediyesi yetkilileri, kararlılığın süreceğini vurgulayarak kaçak yapı yapılmaması uyarısında bulundu.