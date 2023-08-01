Gürsu Belediyesi Zabıta Ekipleri, fırınlarda ekmek gramajı ve hijyen denetimi yaptı. Farklı işletmelerdeki ekmek gramajlarını karşılaştıran ekipler, her hangi bir olumsuz duruma rastlamadı.

Gürsu Belediyesi Zabıta Ekipleri, vatandaşların sağlığı için denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Zabıta ekipleri temizlikten gramaja, imalattaki ham maddelerden kullanılan aletlere, genel temizlikten sunuma varıncaya kadar detaylı bir denetimlerini sürdürüyor. Son günlerde yapılan ekmek gramaj ve fiyat değişikliğinin ardından gerçekleşen denetimlerde ise, üretim alanındaki hamur kazanları, tezgahları, hamur bezleri, depoları, hamurların saklanma şartlarına bakıldı.

Zabıta ekipleri herhangi olumsuz bir duruma rastlamazken, belirli periyotlarla denetimlerine devam edecek.