Deprem felaketinin yaşandığı şehirlerdeki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Gürsu’dan yola çıkan 18 kişilik arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş’a ulaştı.

Deprem felaketinin yaşandığı şehirlerdeki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Gürsu’dan yola çıkan 18 kişilik arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş’a ulaştı.

AFAD ve Bursa Valiliği öncülüğünde, Gürsu Kaymakamlığı ve Gürsu Belediyesi koordinesinde ilçe genelinde başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan yardımlar kamyonlarla deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Felaket haberini alır almaz yardıma koşan Gürsulular onlarca kamyon aracı belediyenin belirlediği adreslere getirdi.

Yardımlar, Gürsu Kültür Merkezi, Yenidoğan Kapalı Pazar Yeri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Gürsu Gençlik Merkezi’nde kabul ediliyor. Halktan gelen yardımlar, kaymakamlık ve belediye personelleri tarafından tek tek tasnif edilip kolilenerek afet bölgesine gönderiliyor. Bursa Valiliği’nden gelen talimat ve Gürsu Belediye Başkanlığı oluru ile Fen ve Temizlik İşleri’ne bağlı 15 personel daha afet bölgesindeki çalışmalara destek vermek üzere bölgeye hareket edecek. Gürsu Belediyesi ayrıca afet bölgesine destek vermek için 1 kepçe ve kamyonu daha yola çıkardı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık,"Gürsu Kaymakamımız Naif Yavuz deprem bölgesinde görevli. Biz de kendisi ile sürekli temas halindeyiz. Aldığımız olur üzerine hemen bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tüm ilçe dinamikleri ile irtibat halindeyiz. Kızılay ile görüşüp kan aracını belediyemiz önüne yerleştirdik. Her türlü süreci yönetmeye ve AFAD’a bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.